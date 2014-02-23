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سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين «الداخلية» ووزارة الأمن القومي الأميركية

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سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين «الداخلية» ووزارة الأمن القومي الأميركية سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين «الداخلية» ووزارة الأمن القومي الأميركية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخيراً، توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية، ووزارة الأمن القومي الأميركية، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وقع الاتفاقية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن وزارة الداخلية؛ اللواء محمد بن العُوضي المنهالي؛ مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعن الجانب الأميركي بيتر إدج نائب مدير مكتب تحقيقات الأمن القومي الأميركي.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والعقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي.

كما حضر التوقيع من الجانب الأميركي مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة لدى الدولة،.

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