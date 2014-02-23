الحزن يُخيم على أهل وقرية الصياد المتوفى فى حادث المركب بالسعودية

تحول منزل "محمد إسماعيل حسن إبراهيم الزير 25 سنة الصياد الذى لقى مصرعه بعد دخول مركبه إلى المياه الإقليمية السعودية، وهو أحد أبناء قرية الجماملة، التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

ووسط حالة من الذهول من الصدمة خيم السكون على أشقاء المتوفى ووصل الحال بهم إلى عدم تصديق الخبر على أمل انتظار سماع خبر عودة "محمد" مع باقى طاقم المركب، وأشار عبده الزير ابن عم القتيل وأحد الجالسين فى منزل محمد: "إننا استقبلنا مكالمة من أحد الصيادين يقول إن محمد مات، ولم نعرف حقيقة الوضع وناشد المسئولين بإنهاء اللغط وتوضيح إذا كان محمد توفى فلتسرع الدولة وتسلمنا جثمانه".

يذكر أن القتيل له 6 أشقاء ومحمد أصغرهم ووالده متوفى.