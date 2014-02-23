أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخطيب: لا يوجد سند بالقانون الدولى يسمح بتدويل قضايا قتل متظاهرى 25 يناير

Google+ Print
الخطيب: لا يوجد سند بالقانون الدولى يسمح بتدويل قضايا قتل متظاهرى 25 يناير الخطيب: لا يوجد سند بالقانون الدولى يسمح بتدويل قضايا قتل متظاهرى 25 يناير

قال  المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة  :” أن الدعوات التى أطلقها البعض بتدويل قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير بالإسكندرية أمام محكمة العدل الدولية عقب أحكام البراءة الصادرة لصالح قيادات الشرطة لاسند لها من القانون الدولى لأن ليست عضواً في أية اتفاقيات دولية تتيح اللجوء إلى تلك المحاكم ويتعارض مع السيادة الوطنية وممارسة مؤسسات الدولة لسلطاتها بعيداً عن أى تدخلات دولية”  .

 

وأوضح الخطيب : ” أن مثل هذه المبادرات تفتح الباب لإتجار البعض بدماء الشهداء واستغلال مشاعر ذويهم، فالطريق الصحيح هو اللجوء للنائب العام للطعن على تلك
> الأحكام بدلاً من إشعال الأزمات الداخلية، فالقاضى لا يشرع القوانين بل يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى، حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره بعيداً عن ضغوط الرأى العام “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية