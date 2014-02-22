أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حزب المؤتمر يناقش مشروع اقليم قناة السويس

Google+ Print
حزب المؤتمر يناقش مشروع اقليم قناة السويس حزب المؤتمر يناقش مشروع اقليم قناة السويس

أقام حزب المؤتمر بالسويس، مساء اليوم لقاء تثقيفي عن مشروع تنمية أقليم قناة السويس والعوائد المتوقعه منه وأهميته الاقتصادية حالياً ومستقبلاً .

حاضر فى اللقاء أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، والذى قام بوصف دقيق عن المشروع وشرح الدورة المالية له والعوائد المتوقعة فور الانتهاء من تنمية أقليم القناة والتى سوف تعود بشكل مباشر على وبشكل خاص على مدن القناة ، كما أكد على أن المشروع سوف يوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة الى الانتعاشة الاقتصادية التى سوف يحققها لمنطقة خليج السويس وموانئ السويس والبحر الأحمر .

شارك فى اللقاء عدد كبير من اعضاء حزب المؤتمر والنشطاء السياسيين وشباب من حركات ثورية ،وفى نهاية اللقاء دارت حلقة نقاشية بين الحضور وقيادة حزب المؤتمر برئاسة أحمد محمد هلال عن دور القوي السياسية فى الفترة القادمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية