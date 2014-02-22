حزب المؤتمر يناقش مشروع اقليم قناة السويس

أقام حزب المؤتمر بالسويس، مساء اليوم لقاء تثقيفي عن مشروع تنمية أقليم قناة السويس والعوائد المتوقعه منه وأهميته الاقتصادية حالياً ومستقبلاً .

حاضر فى اللقاء أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، والذى قام بوصف دقيق عن المشروع وشرح الدورة المالية له والعوائد المتوقعة فور الانتهاء من تنمية أقليم القناة والتى سوف تعود بشكل مباشر على مصر وبشكل خاص على مدن القناة ، كما أكد على أن المشروع سوف يوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة الى الانتعاشة الاقتصادية التى سوف يحققها لمنطقة خليج السويس وموانئ السويس والبحر الأحمر .

شارك فى اللقاء عدد كبير من اعضاء حزب المؤتمر والنشطاء السياسيين وشباب من حركات ثورية ،وفى نهاية اللقاء دارت حلقة نقاشية بين الحضور وقيادة حزب المؤتمر برئاسة أحمد محمد هلال عن دور القوي السياسية فى الفترة القادمة .