أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إعتصام الأطباء البيطريين بدار المهن

  • مصر
  • 13
Google+ Print
إعتصام الأطباء البيطريين بدار المهن إعتصام الأطباء البيطريين بدار المهن

نظرا لإنتهاء المهله المحدده بناءا على إجتماع مجلس النقابه العامه و النقابات الفرعيه بتاريخ 9 فبراير و الذي أمهل الحكومه مدة 14 يوم لحل الازمه و الرد على مطالب البيطريين فإن منسق نشطاء البيطريين عضو مجلس نقابة القاهره دكتور أحمد ابو شنب يعلن إعتصامه بداية من الغد الموافق 23 فبراير الموافق الأحد

و يناشد زملائه من نشطاء البيطريين و غيرهم من المهتمين بتحقيق مطالب البيطريين بالإنضمام و الدعم
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط

محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد

محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد

محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها»

محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها»