إعتصام الأطباء البيطريين بدار المهن

نظرا لإنتهاء المهله المحدده بناءا على إجتماع مجلس النقابه العامه و النقابات الفرعيه بتاريخ 9 فبراير و الذي أمهل الحكومه مدة 14 يوم لحل الازمه و الرد على مطالب البيطريين فإن منسق نشطاء البيطريين عضو مجلس نقابة القاهره دكتور أحمد ابو شنب يعلن إعتصامه بداية من الغد الموافق 23 فبراير الموافق الأحد



و يناشد زملائه من نشطاء البيطريين و غيرهم من المهتمين بتحقيق مطالب البيطريين بالإنضمام و الدعم



شبكةعيونالإخبارية

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