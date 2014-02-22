محمد إبراهيم: أحترم قرار ميدو .. والزمالك سيعبر الشرطة

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك على احترامه لقرار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق باستبعاده من لقاء اتحاد الشرطة بالجولة 11 للدوري الممتاز.

واستبعد ميدو لاعبه الشاب من قائمة اتحاد الشرطة، وذلك بعد خلافه مع دومينيك دا سيلفا في تدريبات الزمالك، إلا أن العالمي أكد أن سبب ذلك سياسة التدوير.

وقال محمد إبراهيم لموقع الزمالك الرسمي: "اختيار قائمة الفريق والتشكيل من اختصاص الجهاز الفني، وأحترم جميع القرارات وملتزم بها".

وأضاف "مهمتي هي التدريب بجدية والمشاركة من عدمها تعود لقرار المدير الفني".

وأشار إبراهيم "أثق في قدرات لاعبي الزمالك على عبور مباراة اتحاد الشرطة وقدرتهم على الفوز يوم الأثنين المقبل".

وأتم "الزمالك حاليا يضم لاعبين قادرين على تحقيق طموحات الجماهير".