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حافظ أبو سعدة لـ"90دقيقة": الفتاة التى صفعت الضابط ارتكبت جريمة

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حافظ أبو سعدة لـ"90دقيقة": الفتاة التى صفعت الضابط ارتكبت جريمة حافظ أبو سعدة لـ"90دقيقة": الفتاة التى صفعت الضابط ارتكبت جريمة

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الفتاة التى صفعت الضابط على وجهه اليوم أثناء محاكمة أعضاء الألتراس يجب أن تقدم للمحاكمة لأنها ارتكبت جريمة.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون يجب أن يتم ضبط وإحضار هذه الفتاة وفق الحد الأدنى للمبادئ القانونية كونها تعدت على ضابط شرطة أثناء عمله وبالملابس الرسمية.

وأضاف "أبو سعدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن استهداف ضباط وأفراد الشرطة تعد عمليات إجرامية إرهابية، مؤكداً على أن هناك 450 ضابطا ومجند شرطة تم اغتيالهم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
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