منح "مختار جمعة" لقب أفضل وزير و"جنيدى" سفير التنمية

منحت المؤسسة العربية لرواد التنمية جوائز وألقاب التميز فى التنمية العربية للعديد من اﻷشخاص والمؤسسات، وكان على رأسها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنحه لقب أفضل وزير يعمل من أجل مصر، كما تم تكريم المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف المصرية، لاختياره أفضل رئيس هيئة لهذا العام ورجل التنمية فى مصر وسفيرًا للتنمية العربية، والوزير إبراهيم محلب لفوزه بلقب "الشخصية الوزارية"، وقال الفنان محمد صبحى إنه عوقب فى الثمانينيات بقوله إنه تمنى لو كان ذيل قائمة الثلاثينيات والأربعينيات، وإنه لم يكن يتمنى أن يكرم فى أعماله الثلاثة حملة المليار للعشوائيات، وبناء 3000 مدرسة بالقرى المصرية، والمشاركة فى إنقاذ الآثار المصرية تحت حساب 70007000، مضيفًا أن هناك فنًا يبنى العقول وآخر يهدم العقول ويكسب الملايين، مؤكدًا أنه كسب بالفن الذى يبنى من أموال الجمهور، مرحبًا بتكريم الرواد فى ظل أن الكرامة الإنسانية لمن يعمل.

وأكد د.سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، خلال تسلمه نجمة سعد زغلول الذهبية، أن سعد زغلول أطلق كلمته أن الحق فوق القوة التى أثبتتها ثورة 25 يناير، مضيفًا أن "زغلول" أرسى دعائم المواطنة بعد عداء طائفى التى حقق بها الوحدة الوطنية والتى ظهرت فى ثورة 1919 وتعلمنا ونتعلم منها.

وأضاف البدوى أن دور الفن مهم، حيث إن حلقة من مسلسل هادف أفضل من خطبة جمعة، مضيفًا أن الحرب العالمية قضت على ألمانيا وأبقت الألمان فبنوا النهضة، مشيرًا إلى أن مصر عاشت نهضة فى عهد محمد على وصلاح الدين الأيوبي بفضل شعبها، متوقعًا خلال سنوات بسيطة، مؤكدًا أن الإعلام يعانى فقدان الحيادية، مطالبًا الإعلاميين بترك الحزبية والعمل بحيادية وعدم الهجوم على المخالف.

وجاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسة العربية لرواد التنمية حصاد عام 2013 مساء اليوم، لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنحه لقب أفضل وزير يعمل من أجل مصر، وتكريم المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف المصرية، لاختياره أفضل رئيس هئية لهذا العام ورجل التنمية فى مصر، وسفيرًا للتنمية العربية، والوزير إبراهيم محلب لفوزه بلقب "الشخصية الوزارية" بحضور د. سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول وزارة اﻷوقاف نيابة عن وزير اﻷوقاف فى الحضور وتسلم الجائزة.

وفازت دولة الكويت بلقب "رائدة التنمية العربية" لهذا العام بسبب مؤتمر التنمية العربية الأفريقية الذى انعقد مؤخرًا فى دولة الكويت وأفضل دولة عربية لهذا العام، كما حصل رجل الأعمال محمود العربى على لقب أفضل رائد للتنمية المصرية هذا العام، وكان لقب أفضل لاعب كرة قدم من نصيب محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ويقام حفل التكريم بفندق تريانف بالخليفة المأمون بمصر الجديدة.