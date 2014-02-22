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محمد صبحى: سأحاول إقناع الفنانين بميثاق شرف فنى ولو فشلت سأعتزل

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محمد صبحى: سأحاول إقناع الفنانين بميثاق شرف فنى ولو فشلت سأعتزل محمد صبحى: سأحاول إقناع الفنانين بميثاق شرف فنى ولو فشلت سأعتزل

أنهى حفل المؤسسة العربية لرواد التنمية فعالياته بتكريم الشخصيات المرشحة للحصول على نجمة التنمية الذهبية ودرعها وكان أبرزهم د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف وتسلمها عنه الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول الوزارة والمهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف الذى حصل على لقب سفير التنمية العربية، والزعيم سعد زغلول وطلعت حرب وتسلمهما د. سيد البدوى رئيس حزب الوفد والفنان محمد صبحى.

وطالبت مؤسسة الرواد رؤساء الأحزاب المصرية بتأسيس المجلس الاقتصادى للأحزاب كمبادرة للمؤسسة تسلمها د. السيد البدوى لطرحها على الأحزاب، وميثاق شرف فنى يوقع عليه فنانو وتسلمها الفنان محمد صبحى لطرحها على الوسط الفنى.

وأكد "صبحى" أنه سيحاول تفعيل الميثاق على الفنانين ولو عجز سيعتزل الفن، وطرحت المؤسسة مبادرة فى خطاب موجه إلى ملك لزيادة حصة مصر من الحج 10%.

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مصر 365

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