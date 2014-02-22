أبو عيطة للعمال: “الحد الأدنى للأجورسيطبق خلال الأسبوع القادم”

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة و الهجرة ” مهما كانت بيننا خلافات سيظل عدونا واحد، ولا بد أن يتم التفاوض مع ممثلي الحكومة ، و حضور جماعي للعمال المضربين، وهذا ما يحدث في العالم كله، وعندما تغلق جميع قنوات التفاوض، لا بد أن نلجأ إلى وسيلة أخري، لكن الإضراب هي الوسيلة التي يلجأ إليها العمال بعد أن تسد جميع القنوات” .

وأضاف أبو عيطة خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر إتحاد عمال مصر عقب اجتماعه بمجموعة من العمال ” أن تطبيق الحد الأدني للأجور هي خارجة عن إختصاصات وزير القوى العاملة، و نقيب العمال، بل هي تعد وتصدر بقرار مباشر من المجلس الأعلى للأجور، و سيعقد المجلس خلال ذلك الأسبوع لأجل الوصول إلى آليات حل تلك الإشكالية” .

و قال ابو عيطة للعمال ”ريحوا نفسكوا ، الرسالة وصلت، الحد الأدنى للأجور سيطبق، والمجلس القومي للأجور هو من سيحدد ميعاد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والجهة المخول إليها تطبيق الحد الأدنى للأجور على حسب نص القانون، هي المجلس القومي ”

المراسل: عمر عبدالناصر