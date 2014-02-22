أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس البرلمان الأوكرانى : قوات حرس الحدود منعت “يانكوفيتش” من الهرب إلى روسيا

Google+ Print
رئيس البرلمان الأوكرانى : قوات حرس الحدود منعت “يانكوفيتش” من الهرب إلى روسيا رئيس البرلمان الأوكرانى : قوات حرس الحدود منعت “يانكوفيتش” من الهرب إلى روسيا

الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش

أعلن رئيس البرلمان الأوكراني ، اليوم أن قوات حرس الحدود منعت الرئيس المعزول فيكتور يانكوفيتش من الهرب إلى روسيا .

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية – نقلا عن رئيس البرلمان الأوكراني – أن يانكوفيتش موجود في مكان ما داخل منطقة دونتسك الأوكرانية ، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى .

وكان برلمان أوكرانيا قد قرر في وقت سابق اليوم اقالة يانكوفيتش من منصبه بوصفه غير قادر من الناحية الدستورية على الاضطلاع بمهامه الرئاسية وهو ما رفضه يانكوفيتش مؤكدا أنه لن يغادر البلاد وأن ما حدث هو انقلاب .

على صعيد أخر ، ذكرت إذاعة صوت روسيا الناطقة باللغة الإنجليزية أن خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية رحب بالإفراج عن يوليا تيموشينكو رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة ، داعيًا إلى تطبيق نظام قانونى مستقل في أوكرانيا .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه