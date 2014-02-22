رئيس البرلمان الأوكرانى : قوات حرس الحدود منعت “يانكوفيتش” من الهرب إلى روسيا

أعلن رئيس البرلمان الأوكراني ، اليوم أن قوات حرس الحدود منعت الرئيس المعزول فيكتور يانكوفيتش من الهرب إلى روسيا .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية – نقلا عن رئيس البرلمان الأوكراني – أن يانكوفيتش موجود في مكان ما داخل منطقة دونتسك الأوكرانية ، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى .

وكان برلمان أوكرانيا قد قرر في وقت سابق اليوم اقالة يانكوفيتش من منصبه بوصفه غير قادر من الناحية الدستورية على الاضطلاع بمهامه الرئاسية وهو ما رفضه يانكوفيتش مؤكدا أنه لن يغادر البلاد وأن ما حدث هو انقلاب .

على صعيد أخر ، ذكرت إذاعة صوت روسيا الناطقة باللغة الإنجليزية أن خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية رحب بالإفراج عن يوليا تيموشينكو رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة ، داعيًا إلى تطبيق نظام قانونى مستقل في أوكرانيا .

أ ش أ