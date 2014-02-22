نيابة كفر الشيخ تتطعن على قرار محكمة طنطا بإخلاء سبيل 3 طلاب اخوانيين

طعنت النيابة الكلية بكفر الشيخ، على قرار غرفة المشورة بمحكمة طنطا ،بإخلاء سبيل 3 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان ،وهم كلاً من عبد الله القادوم وشادي عادل وحازم يوسف ،طلاب بالثانوية العامة بضمان محل إقامتهم ،ومن المقرر أن ينظر في الطعن غدًا .

وكان الطلاب الثلاث قد تم القبض عليهم في الـ30 من يناير الماضي بتهمة المشاركة في مظاهرات بدون تصريح وحيازة شماريخ وألعاب نارية في المحضر رقم 745 إداري قسم أول كفر الشيخ .

كما قررت النيابة الكلية بكفر الشيخ ،برئاسة المستشار، محمود شعبان رئيس النيابة، إخلاء سبيل 4 أشخاص من إخوان كفر الشيخ المحبوسين بسجن طنطا العمومي بضمان محل إقامتهم وهم الشيخ جابر ندا “محفظ قراّن” معاق من دسوق، وعبد الفتاح السعيد حمودة “قرية الشمارقة” مركز كفر الشيخ، سامي السيد شرف “بلطيم”، وسعد حلمي عبد الحافظ “قرية الكفر الجديد” مركز كفر الشيخ وكان قد ألقي القبض عليهم يوم 9 ديسمبر 2013 بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4339كفر الشيخ .