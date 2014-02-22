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هيفا وهبي تتجول مع مخرج مسلسلها في بيروت

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هيفا وهبي تتجول مع مخرج مسلسلها في بيروت هيفا وهبي تتجول مع مخرج مسلسلها في بيروت

نشر محمد سامي مخرج مسلسل "كلام على ورق" صوراً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تجمعه ببطلة المسلسل هيفاء وهبي، وهما يتجولان معا في احدى شوارع بيروت في حين تظهر النجمة اللبنانية هيفاء في الصور ترتدي تنورة قصيرة وتمسك بأوراق خاصة بالعمل.

وفي سياق أخر أعلن المخرج محمد سامي انه يبحث وبشدة عن ممثلة لبنانية جميلة، يتراوح عمرها بين 25 و30 عاماً لتؤدي احدى الأدوار في المسلسل المزمع عرضه في شهر رمضان القادم.

 

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