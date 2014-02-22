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الأجهزة الامنية تفكك اجهزة لاسلكية للجماعات المسلحة بسيناء

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الأجهزة الامنية تفكك اجهزة لاسلكية للجماعات المسلحة بسيناء الأجهزة الامنية تفكك اجهزة لاسلكية للجماعات المسلحة بسيناء

 

أكد مصدر امنى ،أن الأجهزة السيادية فككت اتصالات بين الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية فى سيناء ،ويتم عبر هذه الشبكة إرسال موجات على هيئة شفرات ثم يتم فكها فيما بعد، حيث توصلت الأجهزة الى أن عناصر كتائب القسام هى من وراء هذه الشبكة وانها يقومون بالتواصل مع الجماعات التكفيرية داخل سيناء .

وأكد المصدر،قائلاً :” الاجهزة الأمنية بمعرفة المخابرات وجهاز الأمن الوطنى توصلوا الى جهاز ” المخشير ” الاسرائيلى والذى يتم تهريبة للجماعات المسلحة عبر الانفاق وتدريبهم على كيفية استخدم هذا الجهاز والذى يتم جلبه عبر اسرائيل وهذا الجهاز تم توزيعه على العناصر الإرهابية وقاموا باستخدامه لتفادي ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة لهم خصوصا عقب اكتشاف شبكة الاتصالات التى كانت تدار من غزة والتى تم تفكيكها ” .

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