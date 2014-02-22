الأهلي يدرس تعديل شعاره بعدما أصبح الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية عالميا

تقدمت إدارة التسويق بالنادي الأهلي، باقتراح إلى مجلس الإدارة لتعديل شعار النادي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي وتخطي ميلان الإيطالي كأكثر الأندية تتويجًا في العالم ببطولات قارية.

المارد الأحمر بات أكثر أندية العالم فوزًا بالبطولات القارية برصيد 19 لقبا، متخطيًا ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني بفارق لقب.

وقال علي عبد المنعم مدير التسويق بالقلعة الحمراء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي “إنجاز كبير تم تحقيقه ولابد أن يتم الإعلان عنه بشكل محترم فى مؤتمر صحفي عالمي.”

وأضاف “هناك عدة اقتراحات سوف يتم عرضها على الإدارة بخصوص تعديل الشعار، وسوف تتم دراسة كل تلك الاقتراحات لاختيار أفضلها والإقدام على تنفيذها.”

وكان الأهلي قد حقق لقبه الـ19 بالفوز على الصفاقسي التونسي 3-2 في نهائي كأس السوبر الأفريقي.