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المحمدي يساهم في فوز هال سيتي على كارديف برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

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المحمدي يساهم في فوز هال سيتي على كارديف برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي المحمدي يساهم في فوز هال سيتي على كارديف برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

المحمدي

قاد الدولي المصري أحمد المحمدي ظهير أيمن فريق هال سيتي الإنجليزي، فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب كارديف سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارديف سيتي في إطار منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المحمد في التشكيل الأساسي لهال سيتي، وقدم أداء مميزا وساهم بعرضياته الرائعة في فوز الفريق الملقب بالنمور والذي يملكه رجل الأعمال المصري عاصم علام.

سجل رباعية هال سيتي، توم هودليستون في الدقيقة 18، وجيلافيتش “هدفين” في الدقيقتين 38 و57، وليفرمور في الدقيقة 67.. ليرتفع رصيد هال سيتي 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد كارديف عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

أ ش أ

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