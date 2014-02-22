الخارجية الليبية: لا تتوافر لدينا أى معلومات عن الصيادين المصريين

نفى سعيد الأسود، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الليبية، اليوم السبت، توافر أى معلومات لديهم حول الـ 15 صيادًا مصريًا المحتجزين فى ليبيا .

وأكد "الأسود" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، أن الخارجية الليبية تجرى العديد من الاتصالات مع المسؤولين فى وزارة الداخلية لمعرفة ملابسات القبض على الصيادين المصريين ومدى صحة احتجازهم فى سجون مصراتة .

يذكر أن أحمد نصار، نقيب الصيادين، أكد احتجاز الصيادين المصريين منذ يوم الثلاثاء الماضى، وأنه يتم الاعتداء عليهم بسجن مصراتة الليبى، واستغاث بالمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ونبيل فهمى وزير الخارجية.

كان المتحدث باسم أركان البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، أنه تم احتجاز ما يقرب من 15 صيادًا مصريًا داخل الشواطئ الليبية، مشيرًا إلى أن الاحتجاز تم بواسطة أمن الشواطئ التابع لوزارة الداخلية الليبية بسبب إقدام الصيادين المصريين على الصيد داخل الشواطئ الليبية دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة.