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سيميوني: علينا ألا ننشغل بالديربي.. لدينا مباراة قوية غدًا

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سيميوني: علينا ألا ننشغل بالديربي.. لدينا مباراة قوية غدًا سيميوني: علينا ألا ننشغل بالديربي.. لدينا مباراة قوية غدًا

سيميوني

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني إن مواجهة أوساسونا غدًا الأحد بملعب السادار ستكون صعبة وستتطلب من فريقه الكثير، مشيرًا إلى أن الـ”روخيبلانكوس” سيخوضون المباراة بـ”كل تركيز” على الرغم من مواجهة ريال مدريد في دربي العاصمة بالجولة المقبلة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم: “إنها مباراة صعبة أمام فريق يلعب جيدًا بملعبه وبمستوى مرتفع، علينا أن نتحلى بالقوة، الخصم سيكون متحمسًا وستكون مباراة مسلية بكل تأكيد”.

وتابع المدرب “مع مرور الوقت مر علينا عامين تقريبا معا واعتدنا على مسؤولية اللعب بإسم هذا النادي ومسئولية تقديم الأفضل في كل مباراة، لا تفكير أيضًا في دوري الأبطال، مباراة أوساسونا ستتطلب منا الكثير”.

وأكمل المدرب “لا نفكر في مباراة الدربي، لن نسمح بهذا الأمر احتراما لأنفسنا ولأوساسونا ولما نقوم به هذا الموسم، علينا التركيز لأن المباراة ستكون محتدمة ومليئة بالصعوبات”.

وانفرد الريال بصدارة الليجا مؤقتا بـ63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، الذي سيلعب الليلة مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو الذي سيواجه أوساسونا غدًا.

وكالات

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