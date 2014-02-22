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اللواء سامى الميهي يعود الى مكتبه بعد جراحة ناجحة في أسبانيا

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اللواء سامى الميهي يعود الى مكتبه بعد جراحة ناجحة في أسبانيا اللواء سامى الميهي يعود الى مكتبه بعد جراحة ناجحة في أسبانيا

سامى الميهى

عاد منذ ايام اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، بعد رحلة علاج ناجحة فى اسبانيا، وذلك بعد إصابته بإصابات بالغة فى الحادث الإرهابى الذى إستهدف مبنى مديرية امن الدقهلية قبل شهرين من الان، ليعود مساعد الوزير من رحلة العلاج، وينفذ قرار توليه منصب مساعد الوزير لشرطة الكهرباء بالعباسية.

وكان اللواء سامى الميهى اصيب، وعدد اخر من قيادات الامن والضباط والمجندين فى الحادث الإرهابى الذى إستهدف مديرية امن الدقهلية، والذى اخلف العديد من الوفيات والاصابات، وكان وزير الداخلية قرر سفر مدير الامن الى اسبانيا لإجراء جراحة دقيقة فى عينه اليمنى التى اصيبت بإصابات بالغة خلال الحادث.

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