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موظفو الداخلية ينظمون وقفة سلمية الاثنين المقبل

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موظفو الداخلية ينظمون وقفة سلمية الاثنين المقبل موظفو الداخلية ينظمون وقفة سلمية الاثنين المقبل

مديرية أمن بورسعيد

قرر عدد من موظفى وزارة الداخلية، تنظيم وقفة سليمة امام بعض مديريات الأمن خاصة فى الشرقية والاسكندرية والقليوبية والفيوم، ليعلنوا خلالها اعتراضهم على تميز الافراد العاملين بوزارة الداخلية عنهم.

واشارت مصادر، الى ان الموظفين ينوون التأكيد على رفضهم الحصول على زيادة الحوافز المقررة لهم، خاصة وان الاوضاع الاقتصادية فى البلاد سيئة للغاية، الا انهم فى الوقت ذاته يطالبون بفصلهم عن اندية افراد الشرطة، كما اكدوا ان وقفتهم لن تؤثر على العمل.

وكان عدد من الموظفين المدنين إجتمعوا مساء الخميس الماضى، فى نادى المظلات بكورنيش النيل، ليناقشوا إستجابة وزير الداخلية لطلبات افراد الشرطة بعد تهديدهم بالإعتصام بدءا من اليوم، وايضً قرارات زيادة الحوافز، ليقرر فى النهاية تنظيم وقفة يوم الاثنين المقبل، تضمن بعض المطالب المشروعة والخاصة بهم.

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