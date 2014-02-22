أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد الرئاسة وعمرو موسى وإبراهيم المعلم يصلون عزاء والدة المسلمانى

Google+ Print
وفد الرئاسة وعمرو موسى وإبراهيم المعلم يصلون عزاء والدة المسلمانى وفد الرئاسة وعمرو موسى وإبراهيم المعلم يصلون عزاء والدة المسلمانى

حضر إلى عزاء والدة أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية، وفد من رئاسة الجمهورية، يتقدمه السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كما وصل إلى العزاء المقام بمسجد الشرطة بالدراسة كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر والتوزيع، والإعلامى علاء بسيونى، والمحامى خالد أبو بكر.

كما حضر العزاء الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وسمير عدلى المدير الإدارى للمنتخب الوطنى، والإعلامى طارق علام، والإعلامى عمرو عبد الحميد.

موضوعات متعلقة..
>خالد صلاح والجلاد والإبراشى يصلون مسجد الشرطة لتقديم العزاء للمسلمانى

خيرى رمضان وعماد حسين وشعبان عبد الرحيم فى عزاء والدة المسلمانى

وزير الأوقاف ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بعزاء والدة المسلمانى

وزير الداخلية وعبد المجيد محمود يصلان عزاء والدة المسلمانى

حسن حمدى ومصطفى بكرى فى عزاء والدة المسلمانى بمسجد الشرطة

تشديد أمنى فى محيط مسجد الشرطة لتأمين عزاء والدة أحمد المسلمانى

أبو هشيمة وعمرو الليثى يصلان عزاء والدة أحمد المسلمانى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365