وفد الرئاسة وعمرو موسى وإبراهيم المعلم يصلون عزاء والدة المسلمانى

حضر إلى عزاء والدة أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية، وفد من رئاسة الجمهورية، يتقدمه السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كما وصل إلى العزاء المقام بمسجد الشرطة بالدراسة كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر والتوزيع، والإعلامى علاء بسيونى، والمحامى خالد أبو بكر.

كما حضر العزاء الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وسمير عدلى المدير الإدارى للمنتخب الوطنى، والإعلامى طارق علام، والإعلامى عمرو عبد الحميد.

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