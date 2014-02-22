بعد قليل.. بدء حفل تكريم محمد مختار جمعة واختياره كأفضل وزير

يبدأ بعد قليل حفل تكرم المؤسسة العربية لرواد التنمية حصاد عام 2013 مساء اليوم، لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وتمنحه لقب أفضل وزير يعمل من أجل مصر، وتكريم المهندس صلاح الجنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة اﻷوقاف المصرية، لاختياره أفضل رئيس هيئة لهذا العام ورجل التنمية فى مصر، والوزير إبراهيم محلب لفوزه بلقب "الشخصية الوزارية".

كما فازت دولة الكويت بلقب "رائدة التنمية العربية" لهذا العام بسبب مؤتمر التنمية العربية الإفريقية الذى انعقد مؤخرًا فى دولة الكويت وأفضل دولة عربية لهذا العام، كما حصل رجل الأعمال محمود العربى على لقب أفضل رائد للتنمية المصرية هذا العام، وكان لقب أفضل لاعب كرة قدم من نصيب محمد محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى.

> يقام حفل التكريم بفندق تريانف بالخليفة المأمون بمصر الجديدة.