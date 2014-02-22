كيف تحول كوباكوكاكولا من ' اسطوانة مصرية ' إلى مشروع مغري لجوزيه

حين استمع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن مشروع كوباكوكاكولا تهكم عليه، وقال: "بدأنا الاسطوانات المصرية".

لكن المدرب البرتغالي الذي فاز مع الأهلي بأكثر من 20 بطولة غير موقفه، وبات أحد الممثلين الرسميين للمشروع، بحسب الرواية التي حكاها أحمد نظمي المسؤول التسويقي بكوكاكولا.

وأفصح نظمي ضاحكا في المؤتمر الذي حضره مانويل جوزيه "في البداية قال عن المشروع إنه اسطوانة مصرية".

واستدرك "لكن حين علم جوزيه أن هدفنا المساهمة في تحضير منتخب 2020.. أبدى حماسا كبيرا للمشروع".

مسابقة كوباكوكاكولا تقام بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وفي مراكز الشباب لاكتشاف ناشئين ومنحهم فرصة الظهور.

وتابع نظمي "لم نجد أفضل من مانويل جوزيه لمساعدتنا في مشروع مثل هذا".