ملف - 5 تصريحات مهمة لجوزيه عن.. الأهلي ويوسف وكوباكوكاكولا

أنهى البرتغالي مانويل جوزيه مؤتمر كوبا كوكاكولا الصحفي مجيبا على كافة التساؤلات التي صاحبت حضوره إلى مصر مؤخرا في ظل التقارير التي أشارت لعودته إلى تدريب الأهلي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء على لسان مانويل جوزيه في ملف شامل.

وبدأ جوزيه حديثه بالفعل عن تدريب الأهلي نافيا كل التقارير التي أشارت لاقترابه من خلافة محمد يوسف قائلا أنه لا يخون أعدائه بالتالي لن يفعل ذلك مع صديقه محمد يوسف إضغط هنا.

وبرر جوزيه أسباب استبعاده العودة للأهلي مجددا أن زمنه قد انتهى مع الفريق الأحمر إضغط هنا.

ثم تحدث جوزيه عن الأهلي ومباراة السوبر مؤكدا أن الجمهور كان العنصر الأهم في الفوز باللقب وأن الفريق الأحمر لم يكن يحققها بدونه إضغط هنا.

ودافع جوزيه عن محمد يوسف المدير الفني للأهلي مؤكدا أن الأخير قد عاش ظروفا صعبة لم يعشها جوزيه نفسه أثناء تواجده مع الفريق الأحمر إضغط هنا.

ووجه جوزيه رسالة لناشئي مصر أن الموهبة ليست كل شيء فهناك التعليم والطموح مستشهدا بلويس فيجو الذي لم يكن أفضل ناشئ معه في سبورتنج لشبونة إضغط هنا.