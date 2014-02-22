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البدري يستجيب لطلب الزمالك بتغيير مكان معسكر المنتخب الأوليمبي

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البدري يستجيب لطلب الزمالك بتغيير مكان معسكر المنتخب الأوليمبي البدري يستجيب لطلب الزمالك بتغيير مكان معسكر المنتخب الأوليمبي

وافق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الإوليمبي على طلب الجهاز الفني للزمالك بتغيير مكان معسكر تجمع المقرر له نهاية الشهر الجاري.

وتحول المعسكر من فندق الدفاع الجوي إلي البارون، وذلك حتي يتيح الفرصة لبعثة القلعة البيضاء بالتواجد وإقامه معسكره المغلق علي ملاعب الاستاد الجوي استعدادا لمواجهته الإفريقية أمام فريق سكورب بطل أنجولا في الأول من مارس المقبل.

جاء ذلك بعدما طلب حمادة أنور المدير الإداري للزمالك من مدير المنتخب أيمن حافظ احتواء الموقف بعدما تم رفض استقبال فريق الزمالك من إدارة الفندق لانشغاله بحجز مسبق من المنتخب الاوليمبي.

وأكد البدري في تصريحات صحفية أن هذا واجب وطني والزمالك يمثل إفريقيا ويجب علي الجميع مساعدته وحل أي عقبة تقف أمامه.

وأشار البدري إلي أنه عرض الامر علي المشرف العام للمنتخب حمادة المصري وتم تغيير مكان المعسكر لفندق البارون واحتواء أزمة الزمالك

وتمنى البدري التوفيق للفارس الابيض تحت قيادة مدربه احمد حسام ميدو.

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فيديو اليوم السابع

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