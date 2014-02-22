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ألمانيا ترغب في توقيع عقوبة السجن على من يثبت تعاطيه منشطات من الرياضيين

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ألمانيا ترغب في توقيع عقوبة السجن على من يثبت تعاطيه منشطات من الرياضيين ألمانيا ترغب في توقيع عقوبة السجن على من يثبت تعاطيه منشطات من الرياضيين

الاتحاد الألماني لكرة القدم

يرغب وزير العدل الألماني، هيكو ماس في توقيع عقوبة السجن على الرياضيين الذين يثبت تعاطيهم للمنشطات، وهو القانون المتوقع أن تبدأ اجراءات مناقشته في البرلمان هذا العام.

وقال ماس في حوار نشرته اليوم جريدة (بيلد) “نرغب بالتعاون مع وزير الداخلية في دفع قانون جديد لمكافحة المنشطات، يجب أن تفرض عقوبات جنائية على حيازتها واستخدامها”.

وأضاف الوزير “ومن المقترح أن يتضمن القانون الجديد عقوبات تصل للسجن حتى خمس سنوات لمن يثبت تعاطيه المنشطات والأطباء المسئولين عن توفيرها”.

واعتبر ماس أن هذا القانون سيعبر عن مسئولية الدولة تجاه الرياضيين “الشرفاء”.

وكالات

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