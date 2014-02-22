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نائب رئيس الميلان: سنتحقق من بطولات الأهلي بعد أنباء تخطيه عدد بطولاتنا

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نائب رئيس الميلان: سنتحقق من بطولات الأهلي بعد أنباء تخطيه عدد بطولاتنا نائب رئيس الميلان: سنتحقق من بطولات الأهلي بعد أنباء تخطيه عدد بطولاتنا

جالياني

ترك فوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي صدى لدى كل الأوساط الكروية لا سيما نادي إيه سي ميلان الذي يلقب بالنادي الأكثر فوزًا بالبطولات على مستوى العالم.

ويبدو أن فوز الأهلي بلقب السوبر الأفريقي جاء ليمنح القلعة الحمراء لقب النادي الأكثر فوزًا بالألقاب والبطولات وتخطي ميلان الإيطالي نفسه.

وتأكيدًا على ذلك نشرت صحيفة كوريري ديلا سيرا تصريحات مع أدريانو جالياني نائب رئيس نادي إيه سي ميلان الإيطالي قال فيها “سمعنا أنباء أن فريقنا لم يعد الأكثر نجاحًا في العالم بعد فوز الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي، وهذه مجرد أقاويل ويجب التحقق من بطولات النادي القاهري قبل الإعلان عن هذا بشكل رسمي”.

وأضاف جالياني “سوف نتحقق إذا كانت بطولاتهم معتمدة أم لا، فقد تكون بطولات غير معتمدة، وحتى لو اكتشفنا الخبر السيئ وأن كل بطولاته معتمدة، ففي أسوأ الأحوال مازلنا النادي الأكثر نجاحًا في أوروبا على الأقل”.

وكانت تقارير إعلامية قد طالبت بأنه ينبغي علي ميلان إزالة جملة النادي الأكثر نجاحًا من على رداء الفريق بعد أن تخطى الأهلي المصري عدد بطولاتهم.

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