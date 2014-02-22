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مويس: أتلقى مكالمات من نجوم العالم لعرض أنفسهم على مانشستر

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مويس: أتلقى مكالمات من نجوم العالم لعرض أنفسهم على مانشستر مويس: أتلقى مكالمات من نجوم العالم لعرض أنفسهم على مانشستر

مويس

أكد الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن ناديه لا يزال حلم لكبار لاعبي كرة القدم في العالم للإنضمام إلى صفوفه رغم تراجع نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم.

وقال مويس في تصريحات مقتضبة لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “كل نجوم كرة القدم يحلمون باللعب لمانشستر يونايتد، ولا أستطيع أن أتذكر كم المكالمات التي أتلقاها على هاتفي الخاص من نجوم اللعبة في العالم الذين يتطلعون لارتداء قميص الفريق”.

وأضاف المدرب الاسكتلندي أن صفقة الإسباني خوان ماتا الذي انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر قادمًا من تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، هي أبلغ دليل على صدق ما يقوله.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يواجه خطر عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل تراجع نتائج الفريق في الموسم الأول لديفيد مويس، حيث يحتل “الشياطين الحمر” المركز السابع بعد مرور 25 جولة من الدوري الإنجليزي “البريميير ليج”.

وكالات

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