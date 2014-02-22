وزارة الشباب: لا نستطيع العمل وحدنا.. نحتاج شركات مثل كوكاكولا

يأمل خالد تليمة نائب وزير الشباب والرياضة في أن تجد الحكومة المصرية سبل تعاون واسعة مع الشركات الكبرى ومنظمات المجتمع المدني.

وأثنى تليمة على مشروع كوباكوكاكولا الذي يأتي برعاية شركة كوكاكولا في مصر.

المشروع حضره أيقونة الكرة البرازيلية والعالمية بيليه، وكذلك مثله في مؤتمر اليوم السبت مانويل جوزيه المدير الفني صاحب الإنجازات الرائعة مع الأهلي وحازم إمام أحد أهم لاعبي الزمالك في تاريخه.

ويعمل المشروع بالتعاون مع الحكومة على إقامة مسابقات كروية في مراكز الشباب المصرية لاكتشاف جيل جديد يمد المنتخب الوطني بلاعبين في 2020.

وقال تليمة: “الوزارة لا تستطيع أن تعمل بمفردها.. تحتاج دوما للتعاون مع الشركات الكبرى مثل كوكاكولا ومع منظمات المجتمع المدني”.