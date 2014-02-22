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لجنة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب لمياه الجوفية بطريق الخيالة بمصر القديمة

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لجنة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب لمياه الجوفية بطريق الخيالة بمصر القديمة لجنة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب لمياه الجوفية بطريق الخيالة بمصر القديمة

أعلن اللواء ياسين حسام الدين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم إحالة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة عين الحياة بطريق الخيالة بجوار مدينة الفسطاط بمصر القديمة إلى لجنة علمية من استشاريين متخصصين فى هذا المجال لبحث الأسباب العلمية لارتفاع منسوب المياه فى هذا التوقيت واستبيان ما إذا كان هناك احتمال بزيادة المنسوب أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم على الفور تنفيذ التوصيات التى ستصدر عن اللجنة لتحقيق توازن المياه فى العين.

وأضاف: الحل العاجل للأزمة، والذى يتم حاليا على أرض الواقع يتمثل فى استلام شركة المقاولون العرب للموقع وتجهيز المعدات والبدء فى تنفيذ ارتفاع منسوب الشارع ليتناسب مع ارتفاع منسوب المياه حتى لا تخرج المياه للطريق العام مرة أخرى.

مؤكداً أن الشركة تعمل على بناء أسوار للبحيرة ويجرى حاليا إجراء تحويلات مرورية.
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