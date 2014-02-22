تدشين ائتلاف "قادمون" لمعاونة الدولة فى حل مشاكل العشوائيات

دشن عدد من الشباب، ائتلافًا، تحت اسم "قادمون"، وأعلن الائتلاف فى أول بيان له، عن نيته معاونة المجالس التنفيذية للدولة فى حل جميع المشاكل التى يعانى منها المواطنون فى الأحياء العشوائية.

وأكد هادى سراج الدين، المتحدث الرسمى للائتلاف، أن فكرة تدشين الائتلاف جاءت بعد رصد وكتابة أهم المشاكل المتفاقمة فى العديد من الأحياء، ومنها "حى باب الشعرية"، الذى وضعه الائتلاف على جدول أعماله خلال الفترة الحالية، وترتب عليه استجابة رئيس الحى المهندس مصطفى عبد العزيز فى إنارة الشوارع والأزقة.

وقال سراج الدين، إن الائتلاف سيقدم مذكرة تفصيلية لمحافظ القاهرة عن انهيار البهو الأثرى فى منطقة مصر الفاطمية، الذى أصبح ملجأً للخارجين على القانون، وتحول إلى ملعب للكرة، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، مشيراً إلى أن المنطقة الأثرية الإسلامية المسماة بمصر الفاطمية فى انهيار تام، وتعانى من تجاهل الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وأن هذه المنطقة الأثرية أصبحت مثل الخرابات والزرايب، على حد قوله.

وأضاف سراج الدين أن ائتلاف "قادمون" سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة لرصد وحل جميع المشاكل التى تتعرض لها الأحياء نتيجة تجاهل بعض المسئولين فى الدولة لحل هذه المشكلات التى ستكون علامة فارقة فى تطوير ومعالجة المناطق التى لم ينظر إليها أحد على مدار السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الائتلاف بصدد عقد مؤتمر جماهيرى بمنطقة وسط البلد للإعلان عن تقديم المقترحات والدراسات العلمية التى وضعها الائتلاف لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بحضور العديد من الوزراء وبعض المسئولين فى الدولة.

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