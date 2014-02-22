إطلاق سراح رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو

قال التليفزيون الأوكراني، السبت، إنه تم إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، التي كانت تقضي عقوبة بالحبس 7 سنوات؛ لاستغلالها السلطة.

وغادرت «تيموشينكو» مستشفى مدينة «خاركوف»، الذي ظلت محتجزة فيه، منذ مايو 2012، للعلاج من انزلاق غضروفي.

كان البرلمان قد صدق على قرار «للوفاء بالالتزامات الدولية»، التي كانت تتطلب إطلاق سراح «تيموشينكو»، في إشارة لمطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب استقالة 41 نائبا على الأقل من حزب «الأقاليم» الحاكم، الذي يترأسه فيكتور يانوكوفيتش.