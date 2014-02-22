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منظمة الصحة العالمية تعلن بدء حملة تطعيم ضد الكوليرا في جنوب السودان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، بدء حملة تطعيم ضد وباء الكوليرا في المخيمات في جنوب السودان، حيث تسببت المواجهات بنزوح نحو 900 ألف شخص.

وأوضحت الوكالة الأممية، في بيان، أنه سيتم في البداية تلقيح حوالي 94 ألف شخص في مخيم مينكامان و43 ألفًا آخرين في مخيمات جوبا.

وتنطلق العملية، السبت، بالتعاون مع حكومة جنوب السودان ومع منظمتي «أطباء بلا حدود» و«ميدير».

ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر الماضي معارك بين الجيش الموالي للرئيس سيلفا كير والمتمردين بقيادة رياك مشار.

وأسفرت المواجهات حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو 900 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية: «بالرغم من عدم انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحاضر، فإن الإشخاص النازحين بسبب النزاع الأخير يواجهون خطر الإصابة في الواقع بسبب الظروف الصحية السيئة وحالة الاكتظاظ في المخيمات».

ويتوجب إعطاء اللقاح على جرعتين بفارق 14 يومًا بينهما ليكون ناجعًا.

واختيرت مخيمات مينكامان في منطقة أوريـال وجوبا «بسبب استقرار الوضع نسبيًا وسهولة الوصول إلى هذه الأماكن»، على ما قال المسؤول في منظمة الصحة العالمية في جنوب السودان الدكتور عبدالناصر أبو بكر.

وأوضح أن الحملة ستتسع لتشمل مخيمات أخرى.

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