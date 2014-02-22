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الجيش الأوكراني: لن نتدخل في أي صراع سياسي تشهده البلاد

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قالت رئاسة الأركان الأوكرانية، على موقع وزارة الدفاع، السبت، إن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتدخل في أي صراع سياسي تشهده البلاد.

وأضافت: «تحافظ القوات المسلحة الأوكرانية على التزاماتها الدستورية، ولا تستطيع الدخول في الصراع السياسي الداخلي».

وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، في مقابلة مع قناة تليفزيون أوكرانية نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء بما وصفه بـ«الانقلاب» في بلاده.

ونقل عن «يانوكوفيتش» قوله «الأحداث التي شهدتها بلادنا والعالم كله مثال على انقلاب».

وبينما سيطر المحتجون على القصر الرئاسي في كييف وانتخب البرلمان رئيسًا جديدًا من المعارضة، أعلنت السلطات الأوكرانية أن «يانكوفيتش» غادر العاصمة كييف دون تحديد وجهته.

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