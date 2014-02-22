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صحيفة سعودية: سجون المملكة تضم 2514 محتجزًا أجنبيًا بينهم 24 مصريًا

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قالت صحيفة «عكاظ» ، السبت، إن السلطات السعودية ألقت القبض على إيرانيَّين متهمَين في قضايا تمس الأمن الداخلي، وذلك خلال فترات زمنية مختلفة، فيما يتم استكمال إجراءات أحدهما لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، والآخر لا تزال أوراقه منظورة لدى القضاء.

وأعلنت «نافذة تواصل»، المخصصة للتواصل بين المحتجزين في سجون المباحث وذويهم، قائمة محدثة لعدد الموقوفين في سجونها، على خلفية تورطهم في قضايا أمنية تمس أمن الدولة، حيث بلغ عددهم 2514 موقوفًا من 40 جنسية.

ويحمل المتواجدون في القائمة 40 جنسية من حول العالم، تعد النسبة الأكبر من الموقوفين من اليمنيين والباكستانيين والسوريين، حيث بلغ عدد السعوديين 2087، فيما بلغ اليمنيون 204، والسوريون 35 موقوفًا، والباكستانيون 35 موقوفًا.

ومن ضمن الموقوفين في سجون المباحث، أمريكيون وبحرينيون وإيرانيون وقطريون وروسيون، و11 فلسطينيًا و24 مصريًا و5 من مجهولي الهوية.

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