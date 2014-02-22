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الاستخبارات التركية تتجسس على 2000 شخص.. وأردوغان يصدر قانون يعزز سلطاتها

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الاستخبارات التركية تتجسس على 2000 شخص.. وأردوغان يصدر قانون يعزز سلطاتها الاستخبارات التركية تتجسس على 2000 شخص.. وأردوغان يصدر قانون يعزز سلطاتها

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي أن الاستخبارات التركية قامت بالتجسس على أكثر من 2000 شخص، مشيرًا إلى تعديلات سيتم إدخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي لتعزيز صلاحيات الاستخبارات.

وقال بصير أتالاي أنه حتى اليوم، تجسست الوكالة الوطنية للاستخبارات على 2473 شخصًا بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب”، مضيفًا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصًا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.

ويهدف مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته اليوم إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي.

وستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بإمكانية إطلاع محدود على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالأمن القومي.

وأشار اتالاي إلى أن اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخباراتية، وهو منصب أساسي.

كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحفيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عامًا التي ينص عليها القانون الحالي.

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