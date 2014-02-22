مباحث السلام تضبط قاتل ربة منزل ..الجاني: قتلتها بعد إقامتها علاقة شرعية مع اخر

تمكنت رجال الشرطة بقسم السلام، من القبض على قاتل ربة منزل فى إحدى الشقق المستأجرة، حيث تبلغ منذ أيام بالعثور على جثة لسيدة فى حالة تعفن، داخل أحد عقارات منطقة السلام، وبإقامة التحريات اللازمة، تبين لرجال الشرطة إن المتهمة ربة منزل، تبلغ من الععمر الخامسة والثلاثين عاماً، وان زوجها قام بتحرير محضر بغيابها منذ أيام.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، فى محاولة لفك لغز إختفاء الزوجة من منزلها، ومقتلها فى شقة مستأجرة، وكشفت التحريالت، إن القتيلة اقامت علاقة غير شرعية مع ابن عمها، وانهما كانا دائما اللقاء فى تلك الشقة المستأجرة، وعلى الفور انطلقت مأمورية تمكنت من القبض على الجانى، والتى اعترف بجريمته، مشيراً إلى انه قام بقتلها، بعد مشاجرة حامية بينهما، بسبب إكتشافه انها ترتبط بعلاقة غير شرعية مع شخص آخر.