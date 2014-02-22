ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسيوط

تلقى اللواء طارق حسن مدير امن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ،يفيد تقدم ” ر . ح . ب ” 36 سنة صاحب محل لبيع هواتف محمولة ببلاغ بقيام مجهولين يستقلون سيارة تاكسي بدون لوحات معدنية باستيقافه حال خروجه من محله بشارع الجمهورية وخطف حقيبته اليدوية بداخلها 93 ألف جنيه وكروت شحن بقيمة 49 ألف و500 جنيه وشهادة توفير بقيمة 5000 جنيه .

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة كلا من ”ر . س. م ” 38 سنة سائق و ” أ. ح . س ” 24 سنة عامل و “ ط . ن . أ “24 سنة دبلوم ومقيمين بني مر الفتح ، بمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في جرائم السرقة وخطف الحقائب من المواطنين مستخدمين السيارة ي ص ج 6593 تاكسي وبتطوير مناقشتهم وتضييق الخناق عليهم ،بارتكاب عدد من الوقائع المماثلة بمجموع سرقات بلغ 345 ألف جنية.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .