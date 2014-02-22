تشيلسي يخطف فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف نظيف في غياب صلاح

غاب النجم المصري المحترف في صفوف نادي تشلسي الإنجليزي محمد صلاح عن المشاركة في مباراة ناديه اليوم أمام إفرتوتن ببطولة الدوري ، حيث لازم مقاعد البدلاء في المباراة التي انتهت فوز تشيلسي بهدف نظيف.

وكان تشيلسي على مشك الخسارة لكن أحرز فرانك لامبارد في الدقيقة 93 هدف المباراة الوحيد لينتصر على ضيفه إيفرتون .

وسدد لامبارد الهدف من كرة ثابتة في الدقيقة 93، ليقتنص النقاط الثلاث عبر كرة مقوسة، سكنت شباك تيم هاورد حارس مرمى إيفرتون ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة ليستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.