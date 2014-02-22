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بالصور.. أمير سعودي يحجز 3 جزر بالمالديف لمدة 25 يوم بتكلفة 30 مليون دولار

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بالصور.. أمير سعودي يحجز 3 جزر بالمالديف لمدة 25 يوم بتكلفة 30 مليون دولار بالصور.. أمير سعودي يحجز 3 جزر بالمالديف لمدة 25 يوم بتكلفة 30 مليون دولار

الأمير السعودي – سلمان بن عبد العزيز

ترجمة | السيد الحديدي

اضطر عدد من السائحين لتغير برامجهم السياحية بعيداً عن جزء الملديف ، ذلك في الوقت الذي حجزَ فيه الأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز ،  ثلاث منتجعات سياحية من جزر الملديف لنفسه.

من المعروف أن الأمير السعودي ، سليمان بن عبد العزيز ، كان قد حجز لشخصه  منتجعات ذات فئة الخمسة نجوم لمدة تقترب من الشهر.
> ومن المقرر أن يدفع الامير السعودي البالغ من العمر ، 78 عام ، مبلغ 30 مليون نظير استأجار ثلاث منتجعات سياحية وهي ، أنانترا ، فييل ، نالادو ، في الفترة من 19 فبراير إلي 15 مارس.

وطبقاً للتقرير الذي نشره موقع جزيرة الملديف علي الانتر نت فإن  الأمير السعودي سيصل إلي تلك الجُزر ومعه مستشفي عائم ، واليخت الخص به بالإضافة إلي 100 حارس شخصي.

ذكر أحد السائحين إلي أن  المسئولين عن المنتججعات السيحاية عرضوا عليهم أماكن أخري ولكنها غير مرغوب فيها  ، بينما أصرَ المتحدث باسم جزيرة أناتارا علي أن السائحين سعداء بالإقامة الجديدة.

يُشار إلي أن السلطات الميلديفية ألغت حجوزات السائحين اللذين كانوا من المقرر أن يقضوا عُطلاتهم بالجزر التي حجزها الأمير السعودي من دون إخبارهم أو ذكر أي ملاحظات ، الأمر الذي أثار استيائهم.

الجدير بالذكر أن سلمان بن عبد العزيز يشغل منصب ، نائب رئيس الوزراء السعودي ووزير الدفاع.

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