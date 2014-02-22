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القبض على 10 متورطين في حرق منشأت أمنية والتحريض على الجيش والشرطة

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القبض على 10 متورطين في حرق منشأت أمنية والتحريض على الجيش والشرطة القبض على 10 متورطين في حرق منشأت أمنية والتحريض على الجيش والشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (10) متهم من المتورطين فى الإعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمحافظتى الفيوم وأسيوط والقائمين على الصفحات الإلكترونية التى تحرض ضد قوات الشرطة والجيش.

حيث تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط (9) من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى, والمتورطين بالضلوع فى الإعتداء على المنشآت الشرطية بالمحافظة وتخريبها والإستيلاء على ما بداخلهما من أسلحة نارية, والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى اقتحام وحرق ادارة شرطة النجدة وسرقة محتوياتها والتعدى على الضباط والأفراد، وبحوزة أحدهم جسم معدنى إسطوانى به ( 2 ) طبة معدنية يحتمل أن يكون قنبلة محلية الصنع.
> كما تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط “محمد . ص . م” 29 سنة، ومقيم بندر أبنوب، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام (2991، 6696 ) جنايات مركز شرطة أبنوب لسنة 2013 م” محاولة إقتحام مركز شرطة أبنوب وحريق سيارات الشرطة.

 

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