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مباحث مدينة نصر تضبط 4 هاربين من أحكام

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مباحث مدينة نصر تضبط 4 هاربين من أحكام مباحث مدينة نصر تضبط 4 هاربين من أحكام

22 فبراير 2014 | 4:27 مساءً

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كلا من “عبدالوارث . س . م” 38 سنة، ومقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى القضية رقم 20435/2499 لسنه 2009م مدينه نصر أول ” مخدرات ” بالسجن المؤبد، و (20) حكم حبس “سلاح , تبديد، وخيانة أمانة , سرقة ” بإجمالى الحبس 19 سنه و 11 شهر، و “أحمد . ى . أ ” 34 سنة، ومقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى ( 33 ) حكم حبس ” تبديد , شيك” بإجمالى الحبس 14 سنه و 9 شهور، و “ماهر . ر . ح” 47 سنة، ومقيم دائرة القسم ، والمحكوم عليه فى ( 14 ) حكم حبس ” شيك , تبديد ” بإجمالى الحبس 13 سنة و 7 شهور.

كما تمكنت من ضبط “الضبع . ع . ح” 47 سنة، ومقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى ( 42 ) حكم حبس “سرقة تيار كهربائى” بإجمالى الحبس 3 سنوات.

2014-02-22

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