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رئيس هيئة نظافة الجيزة الجديد يتفاوض مع العمال لبحث تنفيذ مطالبهم

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رئيس هيئة نظافة الجيزة الجديد يتفاوض مع العمال لبحث تنفيذ مطالبهم رئيس هيئة نظافة الجيزة الجديد يتفاوض مع العمال لبحث تنفيذ مطالبهم

قال عزت الخرسة، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إنه فور تكليف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، له باستلام هيئة النظافة، يجتمع الآن مع وفد من عمال الهيئة المضربين من الأسبوع الماضى للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الخرسة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يبحث مع وفد من العمال مطالبهم والتى أكد أن الشئون التى تخص وزارة المالية لا يمكن اتخاذ قرار بها ويجب الرجوع فيها للوزارة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات فى أى شيء يخص الهيئة.

من جانبهم، أبدى عدد من العمال، سعادتهم لرحيل اللواء أحمد هانى، رئيس الهيئة السابق، مؤكدين أنه لا فائدة من عزل رئيس الهيئة دون اتخاذ قرارات تخصهم، ويتم صرف الحد الأدنى لهم دون اقتطاع حوافز الـ 150 بدل مناسبات و100 جنيه بدل جهد.
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