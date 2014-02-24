بالصور : إقبالا متزايد من الطلاب للقوافل التعليمية ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

واصلت قوافل الشباب التعليمية تنظيم المرحلة الثالثة التي تنفذها وزارتي الشباب والتعليم ويشارك فيها خبراء التعليم ومعلمي المواد الدراسية الأكفاء علي مستوي الجمهورية وبحضور مئات الطلبة والطالبات من المدارس بمختلف مراكز محافظة بني سويف .

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم ببني سويف أن هذه المبـــــــادرة تظهر اهم نقاط الضعف والقوة وتبسيط المواد الصعبة في الامتحانات مثل الفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية .وتوضح كثير من الألغاز .

وكانت القافلة قد نظمت مؤخرا لقاءات للمراجعة النهائية لطلبة شهادة الثانوية العامة من خلال نخبة من كبار المعلمين فى مصر بمركز شباب مدينة بنى سويف ( الساحة الشعبية ) والمدارس المجاورة لها بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب و شعبان عكاشة وكيل مديرية التربية والتعليم وناصر سيف وكيل إدارة بني سويف التعليمية ورندا حسن احمد ممثلة عن وزارة الشباب وإبراهيم دهشان وكيل المديرية للشباب وماجدة زكى مدير إدارة التعليم المدني .

ويقول أحمد سرور وكيل مديرية الشباب أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب أعطي فكرة المراجعات النهائية اهتماما ملحوظا لتنفيذها بجميع محافظات الجمهورية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح القوافل لتحقيق أكبر استفادة للطلاب مشيرا أن ذلك يأتي ضمن فعاليات الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلائع والشباب وإحداث التعاون مع وزارات مصر في خدمة الطلاب .

وأشار شعبان عكاشة وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف إلى أن الفكرة هى الاستعانة بالمعلمين المشهورين للارتقاء بمستوي الطلاب في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وحفز الطلاب علي المنافسة.

وأضاف سيد مصطفى نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي وصاحب المبادرة أن الفكرة نبعت منذ 4 سنوات لتنشيط التعليم بالمناطق التى تفتقد المعلمين الأكفاء لبعدها وتم تعميم التجربة هذا العام على جميع المحافظات عن طريق الاستعانة بالمعلمين المشهورين للتدريس للطـــــلاب فى هذه المحافظات وقد لاقت الفكرة إقبالا كبيرًا من الطلاب وقد حققت وزارتي الشباب والتعليم نجاحــــا ملحوظا في تنفيذ تسيير قوافل تعليمية للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة إسهاما منهما في مواجهة الدروس الخصوصية التي أرهقت الأسرة المصرية وتم التركيز علي المحافظات الفقيرة الحدودية، وتقام المراجعات بالمنشآت الشبابية ويقوم علي تنفيذ القوافل مجموعة من المدرسين المعروفين بتمكنهم العلمي بالمادة، ويعتبروا من أفضل مدرسي مصر، وبهؤلاء المعلمين يقومون بتقديم البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري والقنوات التعليمية، وكانت القافلة قد بدأت رحلتها إلي المناطق الملتهبة، والتي تأخرت بها الدراسة، وهي محافظة شمال سيناء وكرداسة، وشهدت القافلة إقبالا شديدا من الطلاب،

وأوضح أن د/ محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم قد أكد انه بعد عرض الخطــــة الإستراتيجية علي رئيس الجمهورية، سيتم طرحها للحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيها.

ويشير محمد مختار أستاذ اللغة الانجليزية بالبرامج التعليمية بالتلفزيون الي ضرورة بدء القوافل مع بداية العام الدراسي، وتحقيق مطالب المواطنين، وأشاد باختيار المعلمين الأكفاء للقافلة التي احتوت علي أكثر من 16 معلما من أفضل المعلمين بالتليفزيون والتعليم في مصر، وقال إننا أخذنا علي عاتقنا الاستمرار في القوافل والذهاب إلي المناطق الفقيرة التي هي أولي بالخدمة خاصة محافظات الصعيد.

شارك في تنفيذ القوافـل خبراء البرامج التعليمية عبد العال إسماعيل ومحمد الكردي وسيد عبد اللاه ( لغــــة عربيــــة ). ومحمد مختار واحمد الزند ومحمود محمد حسن ( لغة انجليزيـــــة) وعجيب عشم ( رياضيات) وعبد الحميد حمزة( جغرافيا) وسميح سمير( دراسات) إعدادي ومحمد عبد الحي (جيولوجيا ) وممدوح الجندي ( لغة فرنسية ) ومحمد البسيوني ( فلسفة وعلم النفس).

شبكةعيونالإخبارية

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