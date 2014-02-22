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لماذا تأجل مسلسل عمرو دياب إلى العام المقبل؟

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لماذا تأجل مسلسل عمرو دياب إلى العام المقبل؟ لماذا تأجل مسلسل عمرو دياب إلى العام المقبل؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، تم تأجيل مسلسل "الشهرة" للفنان عمرو دياب بسبب عدم انتهاء مؤلفه مدحت العدل من كتابة باقي حلقات المسلسل، بالإضافة إلى رغبة نفسه في التأجيل دون الإعلان عن سبب لذلك. وعليه فإن المسلسل لن يعرض كما كان مقرراً في رمضان 2014.
فقد كشفت مصادر إنتاجية في المسلسل أن هناك اجتماع جمع بين عمرو ومدحت العدل لمدة ساعتين تقريباً، أسفر عن قرار تأجيل المسلسل للعام المقبل.
هذا التأجيل ورّط أشخاصاً من فريق العمل تم التعاقد معهم فعلياً، فالفنانة بشرى التي وقعت عقد"الشهرة"، وبسبب التزامها بالمسلسل، قامت بتأجيل مسلسل "داليدا" بسببه، وعليه فإنها ستغيب قسراَ عن رمضان 2014، وهو نفس المصير الذي كان سيواجه الممثل أحمد رزق الذي اعتذر عن مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل أمام بسبب رغبته في العمل مع عمرو دياب، إلا انه مؤخراً أنقذ نفسه وتعاقد على مسلسل "الإكسلانس" مع الفنان أحمد عز.

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