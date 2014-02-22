أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ليدي غاغا تحسب نفسها عروساً

Google+ Print
ليدي غاغا تحسب نفسها عروساً ليدي غاغا تحسب نفسها عروساً

خرجت Laday Gaga إلى أحد شوارع نيويورك بحلّة عروس يوم الخميس حيث تجمّع حولها عدد من المعجبين.

وحسب ما جاء على موقع "E news"، اكتست المغنية باللون الأبيض، ابتداء من ثيابها ووصولاًَ إلى الشعر المستعار الطويل جداً، من دون أن تنسى وضع النظارات الشمسية الغريبة، وأن تحمل باقة العروس وتنتعل حذاءً ضخماً جداً ذا كعب عالٍ.

Gaga الحائزة على جائزة غرامي عاشت دور العروس إلى أقصى حدّ، فأدارت ظهرها، ورمت بباقة الورود إلى المعجبين، حيث التقطها أحدهم.

يُذكر أنّ المغنية تعيش علاقة حبّ مع الممثل الأمريكي Taylor Kinney، منذ فترة طويلة، وهي تُعبّر دائماً عن حبّها له.

من جهته، قال Kinney إنه محجوز لـ ،Gaga وهذه العلاقة ستدوم طويلاً.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي