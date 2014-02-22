ليدي غاغا تحسب نفسها عروساً

خرجت Laday Gaga إلى أحد شوارع نيويورك بحلّة عروس يوم الخميس حيث تجمّع حولها عدد من المعجبين.

وحسب ما جاء على موقع "E news"، اكتست المغنية باللون الأبيض، ابتداء من ثيابها ووصولاًَ إلى الشعر المستعار الطويل جداً، من دون أن تنسى وضع النظارات الشمسية الغريبة، وأن تحمل باقة العروس وتنتعل حذاءً ضخماً جداً ذا كعب عالٍ.

Gaga الحائزة على جائزة غرامي عاشت دور العروس إلى أقصى حدّ، فأدارت ظهرها، ورمت بباقة الورود إلى المعجبين، حيث التقطها أحدهم.

يُذكر أنّ المغنية تعيش علاقة حبّ مع الممثل الأمريكي Taylor Kinney، منذ فترة طويلة، وهي تُعبّر دائماً عن حبّها له.

من جهته، قال Kinney إنه محجوز لـ ،Gaga وهذه العلاقة ستدوم طويلاً.

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