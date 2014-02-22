كيف تحصلين على بطن مسطّح كالنجمات التركيات؟

للرشاقة عنوان بارز في صفوف النجمات التركيات ذات الأجسام النحيلة والبطون المسطحة، ومن أبرزهن:بيرين سات الشهيرة بدور "فاطمة" وسونجول أودان التي تعرّف إليها العرب في دور "نور" ونور فتح أوغلو التي لعبت دور "السلطانة ناهد دوران" في "حريم السلطان" و نورجول يشيلجاي أو "ياسمين" بطلة "عشق وجزاء".

المركز الاختصاصي في التغذية LowCal يقدّم لك أبرز النصائح المساعدة في خفض الوزن من منطقة البطن ، ما يمكنك من الحصول على إطلالة النجمات التركيات، علماً أن تراكم الدهون في هذه الأخيرة مشكلة تتشارك فيها العربيات:

تعتبر الدهون المتراكمة حول المعدة أخطر من تلك المتمركزة حول الأرداف والفخذين، فقد تسبّب مشكلات صحية جمّة، كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتكمن الطريقة الفضلى في محاربتها، في اعتماد نمط عيش نشيط وصحّي، يقوم على:

1- تناول الفطور المعدّ من البروتين والألياف، ويشمل البيض ومشتقات الحليب القليلة الدسم وخبز القمح الكامل، مع كميّة كبيرة من الخضر.ويجدر البعد عن استهلاك الحبوب المحلاة والفطائر و"الكرواسان".

2- يُمكن لكلّ أنواع الخضر والفاكهة وحبوب القمح الكامل أن تساعدك في رفع كميّة الألياف المستهلكة، ولكن تجنّبي نزع قشورها.

3- استعيضي عن منتجات الحليب، بالخبز والمعكرونة والأرزّ الكامل.

4- إلتزمي بالبروتينات الخالية من الدهون، كلحم الدواجن بدون الجلود والسمك والمكسرات.

5- إبتعدي عن الدهون المتحوّلة المتوافرة في السمن والمقرمشات والبسكويت والأطعمة المقلية والزيوت المهدرجة، لكونها تتسبّب في تراكم الدهون حول المعدة، واختاري تلك الأكثر صحيّة أحادية الإشباع والموجودة في زيوت الكانولا والزيتون، كما الأفوكادو والمكسرات والبذور. وتذكّري دائماً أنّ الدهون غير المشبعة مرتفعة السّعرات الحرارية، ايضاً.

6- امتنعي عن شرب المشروبات الغازية، فوفقاً لـ "المنظّمة الأمريكية للقلب"، فإنّ المشروبات الغازية وتلك المحلاة تشكّل المصدر الأوّل للسكّر المضاف في نظام الأمريكيين الغذائي، فهي ترفع كمّ السعرات الحرارية وتخزّن الدهون حول المعدة.ولا تعتبري أن تلك الخالية من السكر أفضل، نظراً إلى المحليات الصناعيّة الموجودة فيه، فضلاً عن الكافيين والأحماض الفوسفورية والنكهات والآثار الجانبية التي قد تنجم عنها.وبالمقابل، تحفّز مادة "الكاتشين" في الشاي الأخضرالجسم على إحراق السعرات الحرارية والدهون في منطقة البطن.

7- الاسترخاء:تظهر البحوث أنه عندما يشعر المرء بالتوتر، فإنّ الجسم يفرز هرموناً يُسمّى "كورتيزول"، يتّصل بزيادة في الدهون حول المعدة. ولذا، خصّصي وقتاً للمتعة والاسترخاء، وتنزّهي برفقة أصدقائك، واستمعي إلى الموسيقى، بهدف السيطرة على التوتر.

8- لا تساهم التمرينات الرياضية وحدها في شدّ عضلات المعدة وتقويتها، بل يجدر دمجها مع نظام غذائيّ صحيّ.وتشتمل على "الآيروبكس" التي تسرّع نبضات القلب، ما يؤدّي إلى التعرّق وإحراق السعرات الحراريّة.

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