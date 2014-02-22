الأهلي يطلب تغيير فندقه في تنزانيا قبل مواجهة يانج أفريكانز

(/أ ش أ/) - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي طلب رسميا من مسؤولي يانج أفريكانز التنزلي تغيير فندق الإقامة.

الفندق سيشهد تواجد الأهلي خلال مباراة الذهاب أمام بطل تنزانيا بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بسبب سوء فندق الإقامة ويبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الساعات القليلة المقبلة عن فندق أخر للإقامة فيه .

وستطير بعثة الأهلى الى تنزانيا الثلاثاء المقبل لمواجهة فريق يانج افريكانز فى ذهاب دور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا فى المباراة التى تقرر لها يوم 1 مارس المقبل.

وسيسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة البعثة غدا الأحد من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باقامة بعثة الأهلي.

كان يانج افريكانز قد صعد لمواجهة الأهلي فى دور الـ 32 بعد تغلبه على بطل جزر القمر ذهابا وايابا .