اليوم.. وزارة البيئة تشارك فى ملتقى "وهران" عن الاقتصاد الأخضر

غادرت صباح اليوم، السبت، الدكتورة ماجدة شعيب، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، والدكتور محمد صلاح، رئيس قطاع التنمية المستدامة لتمثيل مصر فى ملتقى وهران، بالمؤتمر الأفريقى حول اﻻقتصاد الأخضر، ومساعى مكافحة الفقر وترقية التنمية المستدامة، الذى تنظمه وزارة الهيئة العمرانية والبيئية لدولة الجزائر، المزمع انعقاده بمدينة وهران فى الفترة من 22 حتى 24 فبراير الحالى.

من جانبها، قال الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يهدف لمكافحة الفقر وترقية التنمية المستدامة، خاصة المترتبة على التغيرات المناخية، ومناقشة كيفية اعتماد مسعى قائم على انشغالات القارة السمراء، وضمان فرص تنموية ملائمة، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات أفريقيا، فيما يخص التنمية البشرية ومكافحة الفقر.

وأوضحت ليلى إسكندر، أن المؤتمر يسعى أيضا لبحث سبل استعادة الجميع للطاقة، وتحسين الخدمات الصحية، والتخلص من النفايات الخطرة، وخلق فرص ذات قيمة، وتقديم مقترحات بديلة إلى تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، والفعالية فى إطار التنمية المستدامة.

يذكر أنه سيجتمع خبراء ومتخصصون فى البيئة وممثلون عن المجتمع المدنى فى ملتقى إفريقى حول الاقتصاد الأخضر، تحتضنها ولاية وهران، لمناقشة مواضيع تتصل بالطاقات ﺍلجدﻳدة ﻭﺍلمتجددة وتسيير النفايات بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ﻭتقييم احتياجات القارة الأفريقية فيما يخص الدعم المالى والتكنولوجى وكذا الموارد البشرية.

وحسب الملفات التى سيناقشها الخبراء، فإن التوازن البيئى ومكافحة التصحر وتدهور الأراضى وحماية السواحل وتغيير المناخ وتأثيراتها على التنمية أهم محاور الندوة الأفريقية، ومن المتوقع أن يخرج الملتقى باقتراحات وتوصيات من شأنها تعبيد الطريق أمام الاقتصاد الأخضر الذى يستجيب فى المقام الأول للأولويات الوطنية فى التنمية.