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جوزيه: الأهلي لا يحتاجني.. لقد انتهى زمني هنا

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جوزيه: الأهلي لا يحتاجني.. لقد انتهى زمني هنا جوزيه: الأهلي لا يحتاجني.. لقد انتهى زمني هنا

في وجهة نظر مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي.. النادي الأحمر حاليا لا يحتاج إلى عودته.

الأهلي حقق نتائجا سلبية في الدوري الممتاز، ما دفع النادي للتفكير في تغيير الجهاز الفني، وجاء اسم جوزيه بما يملكه من تاريخ ناصع البياض مع الفريق الأحمر على رأس اللائحة.

لكن جوزيه رد في مؤتمر صحفي أقامه يوم السبت "الأهلي لا يحتاجني في الوقت الحالي".

ويتواجد جوزيه في لدعم بطولة كوبا كوكاكولا، وكذلك حضور السوبر الإفريقي بين الأهلي والصفاقسي التونسي.

وفاز الأهلي على الصفاقسي، واقتنص اللقب في استاد القاهرة مع حضور جوزيه.

وتابع المدرب البرتغالي المخضرم "لقد انتهى وقتي هنا".

جوزيه فاز مع الأهلي بأكثر من 20 بطولة بين دروع دوري ممتاز وأبطال إفريقيا وكؤوس سوبر قارية ومحلية.

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